Это не предел: в США произвели почти центнер обогащенного урана

Как отметил Джо Байден, его цель до конца года — нарастить производство до тонны. Но зачем?

В США завод на юге Огайо произвел первые 90 килограммов обогащенного урана, а до конца 2024-го планирует увеличить объем до одной тонны, заявил президент страны Джо Байден.

«Сегодня я могу объявить, что завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (порядка 90 килограммов — Прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», — сказал американский лидер во время предвыборной агитационной речи.

Кроме того, он отметил, что такого объема хватит обеспечить энергией 100 тысяч домов, а также это поможет снизить долю импорта нефти. Создание обогащенного урана, по словам главы Белого дома, это одна из попыток Америки прийти к независимости от импорта нефти.

К слову, США пытаются снизить долю импорта российского низкообогащенного урана за счет его производства в собственной стране. Для этого за океаном рассматривался вариант и введения определенных ограничительных мер. При этом в прошлом году США закупили у России уран более чем на один миллиард долларов, что стало рекордом за последние 15 лет. Пока Россия занимает первое место по экспорту обогащенного урана в США.

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