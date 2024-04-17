Голод не тетка? Литва вернулась к закупкам зерна из России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

РИА Новости: Литва возобновила закупки зерна из России спустя полгода

Голод не тетка? Литва вернулась к закупкам зерна из России

Фото: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal

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Страна при этмо ранее настаивала на полном запрете импорта этой продукции.

Литва возобновила закупки российского зерна, несмотря на приостановку импорта в мае 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистической службы.

Согласно данным, Литва вернулась к закупкам в феврале 2024 года, то есть спустя полгода перерыва. Уже в этом году прибалтийская страна приобрела у России 12,2 тысячи тонн зерна стоимостью 1,95 миллиона евро.

При этом импорт нарастила и Латвия, закупив 58,8 тысячи тонн зерна на десять миллионов евро, когда месяцем ранее объем закупок оценивался в 52,6 тысячи тонн и 8,7 миллиона евро.

Европейская статистическая служба также отмечает, что страны Евросоюза в целом купили у России 92,6 тысячи тонн данной продукции на 16,9 миллиона евро. И это только за февраль текущего года.

Таким образом, западные страны продолжили закупки зерна из России, несмотря на требования Литвы ввести полный запрет и предложение Евросоюза о заградительных пошлинах на него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕС согласовали ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины. Несмотря на то, что беспошлинный ввоз товаров продлили до июня 2025 года, европейские депутаты теперь установили потолок по объему поставок.

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