Следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Заседание о рассмотрении этого вопроса пройдет в ближайшее время.

Следствие попросило суд продлить арест Елене Блиновской

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Следователи СК ходатайствовали о продлении ареста блогера Елены Блиновской еще на три месяца. Как заявила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова, заседание о рассмотрении этого вопроса состоится 22 апреля.

«Следователи вновь вышли с просьбой о продлении срока ареста в отношении Елены Олеговны Блиновской. Московский городской суд планирует рассмотреть ходатайство следствия 22 апреля, после полудня», — сказала Сальникова.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО. Ее муж Алексей недавно подписал контракт об участии в спецоперации.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как муж Елены Блиновской служит в зоне спецоперации.

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