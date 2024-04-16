Алексей Блиновский служит вместе с Эльманом Пашаевым в зоне спецоперации

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 56 0

Эльман Пашаев служит на СВО вместе с Алексеем Блиновским

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экс-адвокат Ефремова на кадрах 5-tv.ru пьет чай вместе с мужем скандального блогера.

Муж скандально известного блогера Елены Блиновской, предприниматель Алексей Блиновский, подписал контракт об участии в зоне спецоперации на Украине. Этот факт подтвердил экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе, сообщил источник 5-tv.ru.

На эксклюзивных кадрах видно, что Алексей и Эльман находятся в комфортных условияХ, у них есть и горячая еда, и компания, и даже гитара.

Сам Эльман Пашаев уже почти два года участвует в спецоперации. Он служит в 95-м стрелковом полку.

Алексей Блиновский проходит обвиняемым по тому же уголовному делу, что и его жена, королева марафонов. У пары есть четверо детей: сын Всеволод, близнецы Платон и Мирон, а также дочь Аврора.

При этом папа Алексея Владимир утверждал, что сын не собирался отправляться на СВО. По его мнению, у отца четверых детей слишком много дел.

Эльман Пашаев служит на СВО вместе с Алексеем БлиновскимЭльман Пашаев служит на СВО вместе с Алексеем Блиновским. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Блиновская поговорила со своими детьми из СИЗО.

Тема:
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