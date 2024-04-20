Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 66 0

Суд арестовал троих предполагаемых убийц из банды Белгородской области

Суд в Москве арестовал предполагаемых участников банды из Белгородской области

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

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Речь идет о банде, которая орудовала в регионе с 1997-го по 2017-й.

В Москве арестованы еще три фигуранта уголовного дела об убийствах и похищениях людей членами ОПГ в Белгородской области. Решение принимал Басманный районный суд российской столицы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного п.„а», п. «б» ч. ст. 163 УК РФ («Вымогательство») избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

По версии следствия, члены банды на протяжении 20 лет — с 1997-го по 2017-й — расправлялись с людьми ради собственного обогащения. Все предполагаемые преступники — жители Губкинского района Белгородской области.

Предполагается, что как минимум две предполагаемые жертвы до сих пор не найдены. Среди потерпевших, оставшихся в живых, могут быть женщина и гражданин Абхазии.

Прежде по этому делу были арестованы три подозреваемых: священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемого в убийстве москвича на парковке задержали в Ростовской области.

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