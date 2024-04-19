Подозреваемого в убийстве москвича на парковке задержали в Ростовской области

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве москвича на парковке после того, как тот сделал замечание. Об этом сообщает прокуратура Москвы и Следственный комитет.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на улице Краснодарская», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

В Следственном комитете добавили, что в ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву, где следователи проведут допрос. Кроме того, вместе с ним задержали двоих предполагаемых соучастников преступления. Все они находились на территории Ростовской области.

Речь идет о преступлении, совершенном на юго-востоке Москвы: 21-летний мигрант, гражданин Азербайджана, нанес ножом смертельные ранения жителю столицы, который сделал замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. На допрос ранее были доставлены отец и друг подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве москвича. Фото: Telegram / ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu

Сам злоумышленник скрылся с места преступления, по пути сменив несколько автомобилей. В одном из них позднее правоохранители обнаружили нож и пистолет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о подозреваемом в убийстве москвича на парковке.