Уже? Кристина Асмус заговорила о второй беременности

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Актриса Кристина Асмус вновь хочет стать мамой

Уже? Кристина Асмус заговорила о второй беременности

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дочери актрисы сейчас десять лет. С отцом наследницы — Гариком Харламовым — знаменитость рассталась в 2020 году.

Популярная актриса Кристина Асмус, получившая народную известность благодаря сериалу «Интерны», заговорила о второй беременности. На своей странице в социальной сети звезда опубликовала загадочный пост.

На свой 36-й день рождения артистка вместе с дочкой Настей спонтанно отправилась в Венецию. Кристина поделилась с подписчиками, что в прошлый раз в Италии она была будучи беременной.

«Сейчас дочке десять, и несколько дней назад мы приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной. Надеюсь, не через десять лет», — подписала видео из красивого города Асмус.

Интернет-пользователи предположили, что актриса ждет ребенка уже сейчас — некоторые отметили чуть округлившийся живот знаменитости. Однако большинство решили, что всему виной иллюзия из-за ветра и свободной рубашки Кристины.

С отцом Насти, юмористом Гариком Харламовым, звезда рассталась в 2020 году. По слухам, сейчас артистка состоит в отношениях с Романом Евдокимовым — они часто проводят время вместе и делятся фотографиями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов
16:38
Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»
16:27
Жуткая находка: полицейские обнаружили мумию женщины в московской квартире
16:20
В ВСУ признались в убийстве 20-летнего полицейского
16:11
«Плохо с 1989-го»: Овсиенко честно ответила на вопрос об алкоголизме
16:07
Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине

Сейчас читают

Глубокое декольте и бантики на спине: Климова покорила гостей ММКФ нежным образом
«Мы делаем хорошее кино»: Бикович высказался об адаптациях «Холопа» в других странах
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок