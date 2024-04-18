Без куска хлеба: Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты

Для звезды «Интернов» гораздо важнее другое.

Актриса Кристина Асмус рассказала фанатам, насколько у нее жесткая диета. Об этом сообщила она сама в своем личном блоге.

Знаменитость сейчас находится на съемках в Хорватии, вместе с ней ее мужчина и дочь. Так, в один из жарких вечеров они вместе с Настей заглянули в пекарню, которая манила ароматом свежей выпечки. Несмотря на это, звезда «Интернов» лишь съела их начинку и саму верхушку.

Для Асмус было важнее — общение с дочерью, поэтому они в итоге «проболтали» на лавочке более часа. Да так, что уходить с насиженного место совершенно не хотелось. Что касается хлеба — она его не ест, судя по всему, хорватские булочки не входят в список исключений.

Ранее 5-tv.ru писал про причину развода Кристины Асмус с комиком Гариком Харламовым, а также об отношениях в семье.