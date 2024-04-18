Без куска хлеба: Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 20 0

Кристина Асмус рассказала про свою строгую диету

Без куска хлеба: Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Для звезды «Интернов» гораздо важнее другое.

Актриса Кристина Асмус рассказала фанатам, насколько у нее жесткая диета. Об этом сообщила она сама в своем личном блоге.

Знаменитость сейчас находится на съемках в Хорватии, вместе с ней ее мужчина и дочь. Так, в один из жарких вечеров они вместе с Настей заглянули в пекарню, которая манила ароматом свежей выпечки. Несмотря на это, звезда «Интернов» лишь съела их начинку и саму верхушку.

Для Асмус было важнее — общение с дочерью, поэтому они в итоге «проболтали» на лавочке более часа. Да так, что уходить с насиженного место совершенно не хотелось. Что касается хлеба — она его не ест, судя по всему, хорватские булочки не входят в список исключений.

Ранее 5-tv.ru писал про причину развода Кристины Асмус с комиком Гариком Харламовым, а также об отношениях в семье.

+10° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
94.09
-0.23 100.53
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:25
Силовики задержали в Крыму 12 членов неонацистской структуры «Белая масть»
20:11
По факту нападения на съемочную группу «Известий» возбуждено уголовное дело
20:09
Без куска хлеба: Асмус раскрыла подробности своей строгой диеты
19:53
«Не наша задача»: в НАТО напомнили киевскому режиму о зоне его ответственности
19:43
«Мото Драйв» впервые пройдет на автодроме «Игора Драйв» в июне
19:32
Одна страна: министр культуры России о том, чем Донбасс отличается от других регионов РФ

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок