Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 75 0

Актер Омельченко перед смертью перенес повторный инсульт

Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко

Фото: Из открытых источников

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Знаменитый артист скончался в больнице на 49-м году жизни.

Народный артист Азербайджана, актер Юрий Омельченко умер от повторного инсульта в больнице, куда его доставили несколько дней назад после первого «удара». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близких покойного.

«Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный „удар“», — отметили родственники знаменитости.

Омельченко родился в 1976 году в Баку, с 1997-го был в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Он играл в многочисленных постановках, среди которых — «Щелкунчик», «Чайка», «Колдун», «Аленький цветочек» и другие.

На экране он впервые появился в конце 1990-х. Зрителю Омельченко запомнился по ролям в кинокартинах «Кровавый январь», «Не бойся, я с тобой» и «Беспокойство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Севастополе погиб блогер Михаил Касперов.

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