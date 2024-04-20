В Севастополе погиб блогер Михаил Касперов

Байкер-видеоблогер Михаил Касперов, более известный как «Миша из Канады», погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщил РИА Новости его друг, крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов. Мне рано утром позвонил наш общий друг Сергей и сказал, что Михаил разбился», — рассказал Сергей.

Касперов на протяжении долгого времени жил в Канаде, а в конце 2023 года переехал в Крым, откуда вел политический YouTube-канал «Миша из Канады».

Сергей Веселовский охарактеризовал Михаила, как патриота России. Он рассказал, что тот несколько лет вел информационную войну против Запада.

«Когда его там совсем прижали, он собрал вещи, отправил их контейнером, а сам с мотоциклом перелетел океан и из Парижа очень долго окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя», — признается он.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что ДТП случилось с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Однако личности участников аварии не упоминались.

По предварительным данным, Касперов выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Известно, что три пассажира и водитель автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. По факту дорожной аварии проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД.

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