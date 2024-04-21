Соседов объяснил причины возвращения на телевидение

Как устроена система на самом деле?

Музыкальный критик Сергей Соседов обрадовал публику своим возвращением на телевидение. При этом он объяснил, почему не так давно пропал с одного из федеральных телеканалов.

В интервью МК.RU критик признался, что на самом деле его никто «не убирал». Просто он работал в ток-шоу по договору, а это значит, что после окончания передачи заканчиваются трудовые отношения между работником и компанией.

«Меня приглашают — я работаю, сказали „до свидания“ — я ухожу. Я не работаю на ТВ в штате, я — работник по договору. Договор инициируется каналом. Заканчивается шоу — заканчивается договор. А в новое шоу меня могут уже не позвать», — объяснил Соседов.

Такое положение дел критика полностью устраивало, поэтому он не имел каких-либо претензий к телеканалу. Он понимал, что является всего лишь наемным работником.

«Просто взяли другого ведущего. Царь и бог здесь — телеканал, а я так, пришей-пристебай», — добавил он.

К слову, уход с телевидения не особо отразился на финансовом положении Соседова. Он признавался, что доходы, конечно, снизились, но денег ему по-прежнему хватало на все нужды.

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