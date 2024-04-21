Соседов объяснил причины возвращения на телевидение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Соседов рассказал, что уходил с телевидения из-за окончания договора

Соседов объяснил причины возвращения на телевидение

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Как устроена система на самом деле?

Музыкальный критик Сергей Соседов обрадовал публику своим возвращением на телевидение. При этом он объяснил, почему не так давно пропал с одного из федеральных телеканалов.

В интервью МК.RU критик признался, что на самом деле его никто «не убирал». Просто он работал в ток-шоу по договору, а это значит, что после окончания передачи заканчиваются трудовые отношения между работником и компанией.

«Меня приглашают — я работаю, сказали „до свидания“ — я ухожу. Я не работаю на ТВ в штате, я — работник по договору. Договор инициируется каналом. Заканчивается шоу — заканчивается договор. А в новое шоу меня могут уже не позвать», — объяснил Соседов.

Такое положение дел критика полностью устраивало, поэтому он не имел каких-либо претензий к телеканалу. Он понимал, что является всего лишь наемным работником.

«Просто взяли другого ведущего. Царь и бог здесь — телеканал, а я так, пришей-пристебай», — добавил он.

К слову, уход с телевидения не особо отразился на финансовом положении Соседова. Он признавался, что доходы, конечно, снизились, но денег ему по-прежнему хватало на все нужды.

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