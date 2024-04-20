Гонорары растут: сколько получает Ирина Круг за выступления после успеха сына

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Певица Ирина Круг увеличила гонорар до четырех миллионов рублей

Гонорары растут: сколько получает Ирина Круг за выступления после успеха сына

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Легенда шансона продолжает помогать семейству даже после своей смерти. Но каким образом?

Частный концерт эстрадной певицы Ирины Круг теперь обойдется заказчикам почти в три раза больше обычного — все дело в популярности его сына, которая пришла к нему после «Новой Фабрики звезд». Концертный директор Ольга Оркина рассказала изданию «Страсти» о причине резкой перемены в запросах семейства.

Эксперт полагает, что концерт с участием Круг теперь стоит четыре миллиона рублей благодаря огромному успеху ее 22-летнего сына, который тоже поспешил поднять цену. Оркина уверена, что песня Александра про покойного отца сильно повлияла на популярность семейства, став «катализатором успеха». Получается, что легенда шансона продолжает помогать семейству даже после своей смерти.

«Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга. Ирина стала больше говорить о покойном муже, как и сын, который в каждом выпуске о нем вспоминает», — объясняет Ольга Оркина.

Более того, стремительное увеличение гонорара не отпугнет потенциальных заказчиков, они готовы платить и такие деньги за выступления Ирины Круг. Эксперт добавляет, что все дело в фанатах Михаила Круга, которые выступают локомотивом популярности супруги и сына. Сам же Александр, участник «Новой Фабрики звезд», вероятно, старается стать копией отца. Если это его цель, полагает Оркина, то он идет в нужном направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у Александра никак не складывается личная жизнь, несмотря на популярность его творчества.

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