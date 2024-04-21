В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
Политолог Беннетт назвал атаки на журналистов преступлениями против человечности
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru
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Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности, убежден политолог.
Журналисты защищены Женевской конвенцией, но Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности. Об этом 5-tv.ru заявил экс-офицер армии США, политолог Скотт Беннетт после гибели военкора Семена Еремина в зоне СВО.
«Журналисты не должны подвергаться атакам и преследованиям. Это нейтральные свидетели событий, сообщающие информацию для общественности», — убежден специалист.
Президента Украины Владимира Зеленского вместе с окружением необходимо арестовать и судить как военных преступников, указал Беннетт. Нападения на журналистов — это преступления против человечности, добавил политолог.
Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.
В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.
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