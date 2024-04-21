Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности, убежден политолог.

Журналисты защищены Женевской конвенцией, но Украина перестала кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности. Об этом 5-tv.ru заявил экс-офицер армии США, политолог Скотт Беннетт после гибели военкора Семена Еремина в зоне СВО.

«Журналисты не должны подвергаться атакам и преследованиям. Это нейтральные свидетели событий, сообщающие информацию для общественности», — убежден специалист.

Президента Украины Владимира Зеленского вместе с окружением необходимо арестовать и судить как военных преступников, указал Беннетт. Нападения на журналистов — это преступления против человечности, добавил политолог.

Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.

В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.