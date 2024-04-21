В Севастополе военные отбили атаку противокорабельной ракеты
Развожаев: военные на корабле в Севастополе отбили атаку ракеты
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
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После падения осколков произошло возгорание.
Российские военные на корабле отбили ракетную атаку. Произошло это на Северной стороне в Севастополе. О случившемся сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», — написал он.
Развожаев добавил, что от упавших осколков случилось возгорание, но его удалось быстро ликвидировать.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru писал, что над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель.
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