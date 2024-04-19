Над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель

Об инциденте сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, уничтожили воздушную цель ранним утром. Объект был сбит над водой вдалеке от города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Именно поэтому жители слышали грохот, отметил он. В городе, по его словам, все спокойно. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры не пострадали.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев.

ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. Днем ранее представители Минобороны РФ заявили, что ночью силы ПВО отразили удары в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Крыму заявили о колоссальном ущербе, нанесенном полуострову Украиной.