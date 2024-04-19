Над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель

Развожаев: силы ПВО сбили воздушную цель над морской акваторией у Севастополя
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Об инциденте сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, уничтожили воздушную цель ранним утром. Объект был сбит над водой вдалеке от города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Именно поэтому жители слышали грохот, отметил он. В городе, по его словам, все спокойно. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры не пострадали.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал Развожаев.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. Днем ранее представители Минобороны РФ заявили, что ночью силы ПВО отразили удары в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Крыму заявили о колоссальном ущербе, нанесенном полуострову Украиной.
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