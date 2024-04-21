Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации Reporters sans frontières, созданной во Франции. В переводе на русский язык название объединения означает «Репортеры без границ». Соответствующая информация следует из специального сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет».

«Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.

Причины не приводятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com. Также в апреле был заблокирован Network Solutions, DreamHost, LLC, Bluehost Inc., Ionos Inc. и DigitalOcean, LLC.

Вышеперечисленные хостинг-провайдеры зарегистрированы в США.