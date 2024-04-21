Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Теперь на территории России на сайт войти нельзя.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной организации Reporters sans frontières, созданной во Франции. В переводе на русский язык название объединения означает «Репортеры без границ». Соответствующая информация следует из специального сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет».

«Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении.

Причины не приводятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com. Также в апреле был заблокирован Network Solutions, DreamHost, LLC, Bluehost Inc., Ionos Inc. и DigitalOcean, LLC.

Вышеперечисленные хостинг-провайдеры зарегистрированы в США.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Наше счастье»: Дарья Клюкина впервые стала мамой
15:15
В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
15:10
Внук актрисы Светланы Немоляевой женился
14:37
Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС
14:25
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Репортеров без границ»
14:15
«Надежная логистика»: Пентагон зарекнулся о быстрой поставке снарядов Украине

Сейчас читают

К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
Тело задушенного младенца обнаружили в запертой квартире в Ленобласти
В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок