Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

Также теперь на территории России не работает Network Solutions.

Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy.com

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Timon Schneider

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Роскомнадзор заблокировал работу ряда иностранных хостинг-провайдеров на территории России. Среди них Amazon Web Services и GoDaddy.com. Об этом свидетельствует перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в сети «Интернет» на территории РФ.

Также в апреле был заблокирован Network Solutions, DreamHost, LLC, Bluehost Inc., Ionos Inc. и DigitalOcean, LLC. Все хостинг-провайдеры зарегистрированы в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роскомнадзор может заблокировать TikTok в России. Регулятор рассматривает обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. По их мнению, платформа оттягивает пользователей от отечественных, которые пришли ей на смену.

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