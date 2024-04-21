Быстро растет: в Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши

В Московском зоопарке измерили панду Катюшу
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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Сколько теперь весит малышка?
Всеми любимая панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 22 килограмма. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
«Масса — 22 килограмма, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83», — сообщила Светлана.
Малышке все сложнее делать замеры, так как она постоянно вертится и прыгает. Однако в этот раз все закончилось удачно.
Дни Катюши наполнены весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».
Панде Катюше делают замеры.
Черно-белая медведица родилась в Москве в августе 2023 года. Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панда Катюша наслаждается отдыхом в своем вольере.
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