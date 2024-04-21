Быстро растет: в Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши

Сколько теперь весит малышка?

Всеми любимая панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, весит уже 22 килограмма. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Масса — 22 килограмма, длина головы — 26, туловища вместе с хвостом — 83», — сообщила Светлана.

Малышке все сложнее делать замеры, так как она постоянно вертится и прыгает. Однако в этот раз все закончилось удачно.

Дни Катюши наполнены весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».

Панде Катюше делают замеры. Фото: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova

Черно-белая медведица родилась в Москве в августе 2023 года. Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панда Катюша наслаждается отдыхом в своем вольере.