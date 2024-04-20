«Принцесса никуда не торопится»: панда Катюша наслаждается отдыхом в своем вольере

Как сейчас поживает малышка?

Панда Катюша на новом видео наслаждается отдыхом на бревнышках и сладко потягивается. Кадрами поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.

Малышка, судя по ролику, еще не решила — играть ей или продолжить спать. Юная принцесса не спеша переворачивается с одной стороны на другую.

«Не всегда надо спешить. Иногда Катюша напоминает принцессу, которая никуда не торопится…» — подписала ролик Акулова.

Каждый день малышки наполнен весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».

Панда родилась в августе 2023 года. Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го.

В Россию они прибыли из Китая, их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обитатели зоопарка возвращаются к активной жизни после спячки.