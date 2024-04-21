Оппозиция Молдавии объединится в электоральный блок «Победа»

На предстоящих выборах в Молдавии оппозиционные партии объединятся в электоральный блок под названием «Победа». Об этом сообщил на съезде молдавской оппозиции в Москве председатель запрещенной в республике партии «Шор» Илан Шор.

«Разрешите объявить организационную структуру нашего политического, а в будущем и электорального блока», — заявил политик.

Так, соответствующее соглашение подписали «Шор», «Возрождение», «Шанс», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Он подчеркнул, что лично будет нести ответственность за результаты, которые достигнет блок «Победа» на выборах президента и на референдуме об интеграции с Евросоюзом.

Шор отметил, что руководителем блока будет национальный совет. Также он предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул его исполнительным секретарем. А секретарем исполкома политик предложил избрать депутата молдавского парламента Марину Таубер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в начале съезда молдавской оппозиции Таубер выступила с критикой политики современного руководства республики, отметив, что в России политикам позволяют свободно выражать свое мнение, им не мешают.