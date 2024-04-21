Гуцул прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

Съезд молдавских оппозиционных политиков и представителей общественности, выступающих против интеграции Молдавии с Европейским союзом, проходит в Москве. Они поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», на съезд прибыла глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Также в нем участвуют председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. Еще приехали на мероприятие депутат парламента Молдавии Марина Таубер, главы партий «Возрождение», «Шанс» и Victorie.

Съезд проводится на двух языках — русском и молдавском, а начался с прослушивания гимна Молдавии. В начале мероприятия выступила Таубер, она раскритиковала политику нынешних властей республики. Депутат заявила, что именно в России политикам «не закрывают рты», они могут высказывать свое мнение.

Стоит отметить, что это уже третий за последние месяцы визит Гуцул в Россию. Так, в марте она прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. Тогда состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти России. Также Гуцул стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле Гуцул также уже в РФ с рабочим визитом. Она во время встречи попросила Путина организовать поставки газа в Гагаузию по доступной цене.

Вернулась Гуцул в Молдавию 10 апреля. По возвращении из РФ ее подвергли проверке в аэропорту Кишинева. В то же время народ встретил политика аплодисментами и цветами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Молдавии одобрили поправки в конституцию для вступления в Евросоюз. Решение о присоединении республики к объединению будет принято осенью 2024 года.

В марте 2022-го президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в Евросоюз и призвала ускорить процесс интеграции. Главы государств и правительств ЕС одобрили республике статус кандидата на вступление, а в Еврокомиссии выдвинули перечень требований для присоединения к союзу. В этом статусе также находится и Украина.