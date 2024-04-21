Камила Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 95 0

Дисквалификация после допингового скандала позволила спортсменке уделить время другим проектам.

Камила Валиева станет ведущей нового шоу на телевидении

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Фигуристка Камила Валиева сообщила, что вскоре станет ведущей шоу на одном из федеральных телеканалов. Так, в ходе трансляции для китайских болельщиков на платформе Douyin 17-летняя спортсменка уточнила, что программа выйдет в эфир в ближайшее время.

«Скоро будет шоу, в ближайшее время. Я буду ведущей», — обрадовала звезда поклонников.

Сейчас Валиева отошла от большого спорта из-за дисквалификации по решению Спортивного арбитражного суда за нарушение антидопинговых правил. Поэтому у нее появилось больше времени на другую деятельность, например, музыкальную — знаменитость уже стала заниматься вокалом.

Она хочет сосредоточиться и на телевизионных проектах. При этом фигуристка призналась, что учеба для нее сложнее спорта — Валиева стала уделять ей больше времени, так как спортсменке нужно поступать в университет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров откатал сложный номер на льду вместе с супругой.

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