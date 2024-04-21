«Держи меня крепче»: Костомаров откатал сложный номер на льду вместе с супругой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Костомаров откатал сложный номер на льду вместе с супругой

«Держи меня крепче»: Костомаров откатал сложный номер на льду вместе с супругой

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Фигурист продолжает восстанавливать свое прежнее мастерство и восхищать поклонников своим мужеством.

Известный фигурист Роман Костомаров пережил ампутацию конечностей после тяжелой болезни, но не отчаялся, а продолжил жить в новых для себя реалиях. Своим примером спортсмен каждый раз доказывает, что опускать руки нельзя никогда. Костомаров уже не раз удивлял поклонников своим мужеством, упорством и стойкостью.

На этот раз он, будучи на механических ногах, вновь превзошел сам себя — вместе с супругой Оксаной Доминой откатал на льду сложную программу под песню Machete «Держи меня крепче».

«Я люблю тебя. И ты еще крепче меня держи», — подписал в своем Telegram-канале Костомаров видео с лирическим номером.

Фигурист выполняет довольно сложные элементы. Совсем скоро, и он полностью восстановит свое прежнее мастерство.

За Костомаровым наблюдает весь мир. Его поддерживают поклонники с разных уголков планеты. Не остались в стороне и российские звезды. Лиза Арзамасова, Наталья Подольская и другие выразили в комментариях свое восхищение спортсмену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как друзья Костомарова шутят над ним после ампутации.

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