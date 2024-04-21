Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard

Боевую машину вывезли из Авдеевки.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Вывезенный из Авдеевки немецкий танк Leopard, подбитый российскими военными, удалось заснять во время транспортировки. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Боевую машину, которую Германия передала ВСУ, перевозят с помощью трала. Куда именно, в настоящее время неизвестно.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении.
- 21 апр
- США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе
- 21 апр
- В Китае заявили о возможности России нанести сокрушительный удар по Украине
- 21 апр
- На Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области
- 21 апр
- «Надежная логистика»: Пентагон зарекнулся о быстрой поставке снарядов Украине
- 21 апр
- К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
- 21 апр
- Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр
- 21 апр
- Российские войска освободили село Богдановка в ДНР
- 21 апр
- Тучи сгустились: почему Европа отказывается конфисковывать замороженные активы РФ
- 21 апр
- «Масштабная провокация»: зачем Украине многомиллиардная помощь от США
- 21 апр
- Жертвы амбиций Запада: чем Украина заплатит за новый пакет помощи от США
Читайте также
38%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?