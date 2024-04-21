Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard

Вывезенный из Авдеевки немецкий танк Leopard, подбитый российскими военными, удалось заснять во время транспортировки. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Боевую машину, которую Германия передала ВСУ, перевозят с помощью трала. Куда именно, в настоящее время неизвестно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении.