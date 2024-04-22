Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирака

Огонь, как отмечается, велся из города Замар.

Американская военная база на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В сторону объекта было выпущено не менее пяти ракет из города Замар, говорится в материале. Это первая атака против сил США в стране с начала февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что американская армия 8 февраля обстреляла Багдад. Целью стал командир шиитской групировки «Катаиб Хезболлах».

Он погиб, сообщили в центральном командовании вооруженных сил США. Через несколько часов после этого, по данным ливанских СМИ, в Сирии обстреляли американскую базу на месторождении нефти.

В нее было выпущено несколько ракет, прозвучали взрывы. В небо сразу же поднялись боевые самолеты ВВС США.