Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах
Акции прошли и в других городах страны.
Фото: Thanassis Stavrakis / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС прошел возле здания Министерства национальной обороны Греции. Об этом сообщили в греческой Компартии.
Марш начался в городе Марафоне — сперва в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. К зданию ведомства пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.
Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа. Массовые акции прошли и в других городах страны.
Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси попыталась прорвать кордон полиции у здания парламента. Правоохранители пытались успокоить граждан, но они на призывы не реагировали.
72%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?