Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Акции прошли и в других городах страны.

Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах

Фото: Thanassis Stavrakis / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС прошел возле здания Министерства национальной обороны Греции. Об этом сообщили в греческой Компартии.

Марш начался в городе Марафоне — сперва в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. К зданию ведомства пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.

Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа. Массовые акции прошли и в других городах страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси попыталась прорвать кордон полиции у здания парламента. Правоохранители пытались успокоить граждан, но они на призывы не реагировали.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:22
Свыше тысячи человек эвакуировали в Тюменской области на фоне паводков
5:08
В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании
4:54
На Украине раскрыли число пытающихся сбежать из страны уклонистов
4:35
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
4:16
Некогда болеть: лучшие способы быстро поднять иммунитет весной
3:57
Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах

Сейчас читают

«Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО
Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок