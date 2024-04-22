Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

Эпоха ископаемого топлива в настоящее время подходит к концу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», — убежден политик.

По его мнению, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.

Ранее 5-tv.ru писал, что, категорически отказываясь от российского газа, ЕС нарастил импорт российского газа. Речь идет о поставках СПГ.

По данным аналитической компании Kpler, в прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15 с половиной миллионов тонн сжиженного газа. Это больше, чем в 2022-м.

Такой рост объясняется существенными скидками от компании-поставщика, а также посредничеством Испании, которая является крупнейшим реэскпортером российских поставок по морю. Дело в том, что в данных о доставке указывается только первый пункт назначения.