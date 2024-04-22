ВСУ ведут охоту за российскими танками Т-90 на всех участках фронта
Особенно жару противнику танкисты ВС РФ дают на Купянском направлении.
Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru
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На Купянском направлении мощную поддержку наступающей пехоте оказывают танкисты. Боевые машины наносят точные удары по огневым точкам ВСУ. Противник пытается огрызаться, но экипажи умело действуют в сложной обстановке, своевременно уходя от вражеских атак. Александр Федорчак побывал на боевом задании.
За танками Т-90 на каждом участке фронта идет самая настоящая охота. Но на Купянском направлении особенно. Все дело в результативности этих машин и их экипажей.
«Мы вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они были недалеко друг от друга. Полностью вскрыли и уничтожили», — рассказывает командир танка Т-90А с позывным «Влас».
Цели появляются регулярно. На один из выездов с экипажем отправляемся и мы. Едем между посадок, которые недавно зачистили от боевиков.
Где-то там неподалеку находится пулеметная точка врага. Она нашей пехоте очень сильно последние дни досаждает. И приходится разбирать их танком Т-90. Моментальная перезарядка и новый снаряд летит во вражеский блиндаж.
Получаем подтверждение — попали и моментально уезжаем, пока дроны не активизировались. Управляет танком, кстати, боец, который служил еще в Советской армии, причем в Киевской области. «Макару» 57 лет и воевать он пошел добровольно.
«Народ хороший. Это правительство. Лично вот этот Зеленский клоун. Я лично пошел по зову сердца. Я видел, как там мучают людей. Убивают молодых. Защищать Родину и давить этих нацистов», — поясняет старший механик-водитель танка Т-90А с позывным «Макар».
Танкисты группировки «Запад» на своем участке показывают результаты, которым другие коллеги могут позавидовать. Отсюда у многих и такой стремительный карьерный рост. «Палычу» всего 25-ть, а он уже целый командир танковой роты. Мобилизованный боец не только вырос по службе, но и орден Мужества успел получить.
«За наступательные действия в Новоселовском. Уничтожил много пехоты засевшей в здании. Тем самым помог наступлению», — рассказывает командир танковой роты с позывным «Палыч».
Авторитет и уважение он заслужил на поле боя. И стал примером даже у таких взрослых мужиков. Но на фронте герои все, говорит «Палыч», и каждый из них должен быть награжден.
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