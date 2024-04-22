В Калининграде после реконструкции открыли музей Канта

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Событие приурочили к 300-летию со дня рождения философа.

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

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Более двух тысяч экспонатов, современные решения и новые экспозиции. В Калининграде после реконструкции открыли музей Канта — ремонт шел с августа прошлого года.

Событие приурочили к 300-летию со дня рождения философа. Изменения произошли во всех залах музея.

Самое глобальное — прямо под крышей, где открывается экспозиция «Гений места — гений мира» с видеоинсталляцией звездного неба.

«Нам очень хотелось сделать музей современный, музей, который будет интересен публике — и взрослой, и подрастающему поколению. А для этого нужны другие средства… Смысл остается прежним, мы рассказываем о гении этой земли и всего мира, но подачу мы немного изменили», — говорит замдиректора Кафедрального собора, начальник отдела музейной и экскурсионной работы Марина Ядова.

Музей расположился на трех этажах башни Кафедрального собора на острове Канта. Его можно посетить ежедневно с 10 до 19 часов.

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