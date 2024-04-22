Цены кусаются: во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

«Известия»: «шашлычный набор» в 2024 году подорожал на 11%

Цены кусаются: во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Так, комплект шампуров в среднем стоит 304 рубля.

В преддверии майских праздников стало известно, во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор» — по сравнению с прошлым годом цена выросла на 11% и теперь составляет 2917 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Так, за мясо россияне отдадут 679 рублей, комплект шампуров обойдется в 304 рубля, мангал — 1402 рубля, уголь — 243 рубля, розжиг для костра — 289 рублей. При этом с 1 по 18 апреля объем продаж «шашлычного набора» снизился аж на 31%.

Как пояснили эксперты, это было связано с погодой. Кроме того, в этом году Пасха будет 5 мая.

Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста.

Вместе с тем эксперты добавили, что принадлежности для приготовления шашлыка по-прежнему большинство покупает офлайн. А доля таких продаж в апреле превысила 20%, тогда как в прошлом году была на уровне 15%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести способах замариновать шашлык.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:58
Врачи в России изобрели уникальный аппарат для операций на тазобедренном суставе
6:52
Систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА создали в России
6:49
Цены кусаются: во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор»
6:46
Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума
6:44
В Оренбургской области после паводка начали работу оценочные комиссии
6:33
Бойцы наносят удары возмездия по ВСУ после гибели военкора Еремина

Сейчас читают

Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
Жизнь после смерти существует? Новая теория всколыхнула научное сообщество
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок