С большой популярностью приходит и масса негатива. Как юная актриса справляется с замечаниями?

Молодая актриса и наследница творческой четы Анна Пересильд, прославившаяся благодаря нашумевшему сериалу, раскрыла, что на самом деле думает о критике и хейтерах. Эксклюзивный комментарий девушка дала в беседе с 5-tv.ru.

Юная артистка получила одну из самых престижных наград для начинающих актеров — в этом году лауреатом премии «Аванс» журнала «КиноРепортер» стала именно Анна. Торжественное мероприятие прошло в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля.

Как призналась дочка актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, она безмерно рада получить первую в своей жизни награду. Анна отметила, что не испытывает гордости и не стремится кичиться заслугой — девушка просто счастлива, что смогла проявить себя и заслужить признание.

«Я рада и мне очень приятно, что в меня верят и мне доверяют», — поделилась знаменитость.

Звезда также отметила, что сейчас находится в поиске интересных проектов, которые продолжат развивать ее карьеру — получение премии означает существенный старт в профессии. Она мечтает о «хороших режиссерах» и «хороших сценариях». Пересильд призналась, что в данный момент рассматривает одно любопытное предложение, которое, возможно, откроет перед ней новые двери.

Знаменитые родители, как рассказала юная артистка, стараются не перехваливать умницу-дочку, дабы она «не расслаблялась».

«Хвалят, но в меру», — смеется Анна.

С семьей у девушки прекрасные отношения, ведь мама-актриса и папа-режиссер могут многое посоветовать своей наследнице. Так, с Алексеем Учителем маленькая Пересильд часто разговаривает на профессиональные темы, кроме того, порой они и спорят. Известный кинотворец дает много советов дочери, но выделить Анна может один самый первостепенный.

«Самое главное — жить в кадре и думать в кадре. Это, конечно, одно из самых важных», — подчеркнула знаменитость.

Однако помимо того, чтобы жить в кадре, также необходимо существовать и вне камеры. Зачастую на молодых артистов популярность, не дающая прохода, обрушивается неожиданно. Но помимо славы приходят и хейтеры, значительно усложняющие жизнь порой необоснованной критикой — замечания поступают не только от коллег, но и от аудитории.

Анна Пересильд старается относиться к злопыхателям безэмоционально, не принимая их высказывания близко к сердцу. Дело в том, что актриса с самого начала понимала, чего именно ей стоит ожидать от известности.

«Я всегда знала о том, что будет и критика, и похвала. Это мне кажется нормальным. Кто-то тебя любит, а кто-то — нет», — выделила юная звезда.

Больше внимания она пытается обращать на советы компетентных людей — от некоторых критика воспринимается для Анны иначе. Слова и предложения специалистов мотивируют девушку и заставляют ее двигаться вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочка Пересильд пожаловалась на преследования.