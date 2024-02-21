«Я же маленькая девочка»: дочка Пересильд пожаловалась на преследования

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 23 0

Ставшая популярной дочка Пересильд пожаловалась на назойливых фанатов

«Я же маленькая девочка»: дочка Пересильд пожаловалась на преследования

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Четырнадцатилетняя Анна недавно «проснулась знаменитой» и познала все плюсы и минусы светской жизни.

У восходящей звезды экранов Анны Пересильд появилась толпа фанатов сразу после ее недавней роли в популярном российском сериале. Некоторые из поклонников сильно пугают девушку. Например, те, кто караулит у дома, школы или звонит в три часа ночи. Анне ведь всего 14 лет!

«Мне иногда пишут страшные сообщения: „Стою у твоего дома, жду тебя“. А я же еще маленькая девочка — это неприятно»,— цитирует StarHit.ru дочку Юлии Пересильд.

Тем не менее, младшая Пересиль очень рада, что у нее появились зрители, которым она интересна. По словам Анны, в школе к ней относятся хорошо. Одноклассники поддерживают звезду.

Без неадекватных поклонников не остался и коллега Анны — актер Рузиль Минекаев. Он не может приехать в свой родной Нурлан. Поклонники поджидают Рузиля везде. Актер поделился одной историей, когда фаната не остановило даже отсутствие одежды.

«Однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь… Заходит мужчина лет 40 и говорит: „Рузиль, я с вами сфоткаться хотел“. Я не знал, что сказать», — рассказал Минекаев.

Рузиль Минекаев отметил, что в Москве чувствует себя гораздо спокойнее, чем в Нурлане.

Ранее 5-tv.ru писал о еще одном актере Никите Кологривом.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.35
-0.06 99.56
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
Россия запретила британским морякам ловить рыбу в части Баренцева моря
13:23
«Я же маленькая девочка»: дочка Пересильд пожаловалась на преследования
13:20
Путин находится в Казани: что входит в планы президента
13:15
«Поощряет плохое поведение»: Байден о словах Трампа о НАТО и Навальном*
13:07
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель покинет клуб до конца сезона
12:58
Родственникам погибших участников СВО упростят получение пенсии

Сейчас читают

«В момент схваток»: жена актера Зайцева вспомнила его самый романтичный поступок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Закон об иноагентах по-абхазски: против выступили авторы конституционной реформы
Актриса Екатерина Стриженова в платье невесты. А кто жених? Свадебная церемония попала на видео – вот это праздник

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок