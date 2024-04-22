«Одержимы идеей»: Лавров о риске столкновения ядерных держав из-за действий Запада

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Лавров: США и НАТО балансируют на грани военного столкновения ядерных держав

Фото, видео: Reuters / Liesa Johannssen; 5-tv.ru

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США и НАТО оказались на грани, пытаясь нанести «стратегическое поражение» России.

Страны Запада сегодня опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции.

Министр отметил, что США и НАТО, несмотря на свой настрой и дальше пытаться нанести «стратегическое поражение» России, сами находятся на грани прямого столкновения, что может привести к катастрофическим последствиям. Беспокойство, по его словам, вызывает и то, что «тройка» ядерных держав выступает в качестве спонсоров преступного киевского режима.

«Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России „стратегическое поражение“, готовы и далее сдерживать нашу страну до „последнего украинца“. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, существует вероятность, что Запад продолжит подрывать энергетические объекты России, как сделал это с «Северными потоками». Таким образом дипломат прокомментировала озвученные планы стран Группы семи (G7) о намерениях «подрывать развитие будущих энергетических проектов в России».

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