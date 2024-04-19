«Экстремизм коллективного Запада»: в МИД РФ прокомментировали итоговое заявление G7

Захарова: Запад, вероятно, продолжит подрывать объекты энергетики России
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
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Страны Группы семи сделали ряд заявлений о своих дальнейших действиях в отношении России.
Существует вероятность, что Запад продолжит подрывать энергетические объекты России, как сделал это с «Северными потоками». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Видимо, будут подрывать наши энергетические проекты также, как они подорвали „Северные потоки“. Экстремизм коллективного Запада становится очевидным», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.
Таким образом Захарова прокомментировала озвученные планы стран Группы семи (G7) о намерениях «подрывать развитие будущих энергетических проектов в России».
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что страны G7 сказали об отказе России от договора о ядерных испытаниях.
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