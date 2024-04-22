«Посмотрите на этих губастых»: Розенбаум разгромил любителей пластики

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 2 044 0

Певец Александр Розенбаум осудил поклонников пластической хирургии

«Посмотрите на этих губастых»: Розенбаум разгромил любителей пластики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Погоня за модой — глупое и бессмысленное занятие. Особенно в том случае, если человек стремится себя намеренно искалечить, уверен артист.

Знаменитый певец и композитор Александр Розенбаум в пух и прах разгромил особых любителей пластической хирургии. По его словам, такие «губастые» пациенты не улучшают свою внешность, а слепо гонятся за модой. Комментарий исполнитель дал KP.RU.

Как известно многим, артист по образованию — доктор. Александр Яковлевич поделился, что на пятом курсе в университете проходил невероятно интересный предмет, изучающий челюстно-лицевую хирургию.

«И наш преподаватель, я очень хорошо помню, а это было еще в семидесятых годах прошлого столетия, говорил: „Дорогие мои студенты, пластику нужно делать людям, у которых либо посттравматические какие-то дела, либо то, что действительно мешает человеку“. Бывают пороки развития», — рассказал Розенбаум.

Именно поэтому певец не является сторонником «грубой» и «необязательной», по его словам, пластической хирургии. Артист согласен, что порой человеку действительно необходимо медицинское вмешательство специалиста, однако лишь в тех случаях, когда пациент нуждается в опрации по состоянию здоровья.

«Но в угоду моде… Ну вы посмотрите, я прошу прощения, я вроде не вижу, слава Богу, но вы посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас! Зачем это? Потому что модно!» — заявил исполнитель.

Такие люди, убежден Александр Яковлевич, лишь калечат себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Фриске пожаловалась на последствия пластики.

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