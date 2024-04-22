«В свете событий»: производитель стройматериалов Knauf принял решение по бизнесу в РФ

В компании заверили, что сохранят рабочие места для более чем четырех тысяч сотрудников.

Крупнейший в мире производитель строительных материалов, немецкая компания Knauf объявила о своем решении в отношении российского бизнеса. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», — следует из заявления.

Уточняется, что весь бизнес Knauf в России, как планируется, перейдет под местное управление, что позволит сохранить рабочие места для более чем четырех тысяч сотрудников. При этом сделка по передаче бизнеса еще не проведена, для этого требуется одобрение со стороны российских ведомств.

Других подробностей представители немецкой компании не привели.

В ноябре прошлого года Украина внесла Knauf в список «международных спонсоров войны». Такое решение киевский режим принял после отказа компании уходить с рынка России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что европейские бренды обуви начали возвращаться к продажам в России. Как уточнили в Обувном союзе, минимум семь крупных фирм хотели возобновить продажи в стране в конце 2023 года.