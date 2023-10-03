Переобулись: европейские бренды одежды начали возвращаться в Россию

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

«Известия»: европейские бренды обуви начали процесс возвращения в Россию

Переобулись: европейские бренды одежды начали возвращаться в Россию

Фото: Олег Елков / ТАСС

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Кажется, желание заработать на российском рынке перевесило «политические» мотивы компаний.

Европейские бренды обуви начали возвращаться к продажам в РФ. Об этом «Известиям» рассказали в Обувном союзе. Минимум семь крупных фирм хотят возобновить продажи в стране.

Пока цифры невелики: из сотни ушедших компаний вернулись около 15. В основном это бренды обуви ценовой категории «средний плюс» и «премиум». В 2022 году зарубежные фирмы просто проигнорировали мероприятия, где заключались контракты. Но, как по волшебству, вновь появились в феврале и августе 2023-го.

«Коллекции и образцы для выставок компании создают, анализируют тренды, хиты уже прошедших продаж, работа идет совместно с дизайнерами», — рассказали в Обувном союзе.

Зарубежные бренды даже планируют представить коллекции обуви в новом сезоне. Также отмечается, что иностранные фирмы наращивают объемы поставок в Россию.

«Иностранным производителям сложно компенсировать долю рынка, которую они теряют, уходя из РФ. В других странах рынки структурированы, значимо изменить ситуацию и подвинуть конкурентов, судя по всему, достаточно сложно», — объяснил причину возвращения представитель отечественного производителя «Рос-обувь».

Также причиной того, что зарубежные компании возобновляют работу в России, представители бизнеса назвали стабильность доли «дорогого» сегмента в стране: он год от года составляет порядка 10-12%.

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Переобулись: европейские бренды одежды начали возвращаться в Россию

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