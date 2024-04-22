Нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии. Главное

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Боестолкновение было скоротечным и очень интенсивным.

Фото, видео: Telegram / МВД Медиа / mediamvd; 5-tv.ru

В Карачаево-Черкессии в эти минуты медики борются за жизнь полицейского после вооруженного нападения. Неизвестные расстреляли патруль — два сотрудника погибли на месте, похищено табельное оружие и боеприпасы к нему.

Преступников сейчас разыскивают. Больше информации с места происшествия — у корреспондентов «Известий».

Служебный внедорожник, буквально изрешеченный пулями, был обнаружен в районе так называемого Нижнего рынка. В машине и около нее — множество стреляных гильз. Погибли двое и тяжело ранен один полицейский.

«Фигурант, использовав огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике Карина Бекижева.

На данный момент подозреваемых в нападении уже двое. Боестолкновение было скоротечным и очень интенсивным.

Вероятно, сотрудники даже не успели выйти из машины. Выездов с этого места очень много, поэтому злоумышленники скрылись.

Удалось связаться с родственниками одного из погибших стражей порядка. Они отзываются о нем как о бескорыстном человеке, увлеченном работой.

«Он с 2013 года работал в полиции, дослужился до капитана полиции. Ему было 36 лет, у него есть жена, дочка. Он был очень совестливый человек. Хоть он был мой дядя, но я был с ним как брат», — рассказал племянник Мурата Калаханова.

В республике объявлен план «Сирена». На дорогах развернуты мобильные вооруженные посты.

В любой момент стражи порядка готовы стрелять в злоумышленников. На их поиски брошены силы всей полиции региона.

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