Россия вошла в двадцатку стран с самым дешевым бензином

Россия вошла в двадцатку стран с наименьшей стоимостью бензина. По данным Роскачества, мы занимаем 17-е место со средней ценой за литр в 55 рублей 20 копеек.

Возглавляет этот рейтинг Иран — если пересчитать на наши деньги, литр там стоит 2,5 рубля, затем идет Ливия — 2,7 рубля, на третьем месте — Венесуэла, чуть больше трех рублей.

Ну а самый дорогой бензин оказался в Гонконге — 275 рублей за литр. Также во второй части списка почти все европейские страны, ведь если средняя цена по миру 144 рубля за литр, то дешевле 150 в ЕС вообще заправиться негде.

Ранее 5-tv.ru писал, что запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов, который начал действовать в России с 1 марта, является мерой, направленной на стабилизацию рынка.