«Абсолютно нормально»: Новак объяснил запрет на экспорт бензина

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 42 0

Новак назвал запрет на экспорт бензина необходимостью для стабилизации рынка

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мера начнет действовать с 1 марта, ее ранее одобрил Михаил Мишустин.

Запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов, который начнет действовать в России с 1 марта, является мерой, направленной на стабилизацию рынка. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в беседе с 5-tv.ru.

«В текущем моменте, учитывая рост спроса, который ожидается во время весны и лета, <…> необходимость запрета экспорта вызвана тем, что эта мера должна повысить эффективность и поставить дополнительные объемы продуктов, а именно автомобильного бензина, на внутренний рынок для обеспечения балансировки рынка», — объяснил он.

Новак назвал данную ситуацию абсолютно нормальной. Если же рынок будет насыщен и образуются излишки нефти, то запрет на экспорт в России отменится. Сейчас же решение про запрет обусловлено балансом спроса и предложения.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, который начнет действовать с 1 марта. К нему с этой инициативой обратился Новак.

Как подчеркнул в письме вице-премьер, на внутреннем рынке вскоре наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Сырский выразил недовольство командирами ВСУ: «Определенные просчеты»
10:45
В правительстве оценили эффективность обязательной продажи валютной выручки
10:20
Доллар в ходе торгов упал до значений середины февраля
10:17
Путин выразил глубокие соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова
10:06
В ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией
10:02
Историческое событие: Россия запустила в космос ракету с метеоспутником

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Ждать ли понижения ключевой ставки от Центробанка и когда
Доктор Мясников перечислил самый коварный симптом «гусарского насморка»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок