Испанский солдат погиб во время учений НАТО в Польше

Солдат из Испании погиб на международных учениях НАТО в Польше. Об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стал «несчастный случай», который произошел во время тактических учений с боевой стрельбой. Учения Saber Strike впервые состоялись в Польше в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны Польши приостановило все военные учения в стране после гибели уже пятого за последний месяц военнослужащего.

Власти решили пересмотреть процедуры и условия безопасности, применяемые во время обучения солдат после очередного инцидента, приведшего к гибели солдата в Татрах. Тогда при сходе лавины погиб 30-летний спецназовец.