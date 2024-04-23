Испанский солдат погиб во время учений НАТО в Польше

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Виной всему — «несчастный случай».

Испанский солдат погиб во время учений НАТО в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Alexander Skripnichuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Солдат из Испании погиб на международных учениях НАТО в Польше. Об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стал «несчастный случай», который произошел во время тактических учений с боевой стрельбой. Учения Saber Strike впервые состоялись в Польше в 2011 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны Польши приостановило все военные учения в стране после гибели уже пятого за последний месяц военнослужащего.

Власти решили пересмотреть процедуры и условия безопасности, применяемые во время обучения солдат после очередного инцидента, приведшего к гибели солдата в Татрах. Тогда при сходе лавины погиб 30-летний спецназовец.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
93.25
-0.19 99.36
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
«Да не пошли бы вы»: Дубцова обрушилась на подписчиков за вопросы об ее недуге
5:41
Сенат США рассмотрит проект о выделении нового пакета помощи Украине
5:35
Минобороны опубликовало кадры из освобожденной Новомихайловки
5:34
«Множество необъяснимых явлений»: ТОП самых таинственных мест в России
5:30
Карлсон раскрыл реальную причину конфискации активов России в пользу Украины
5:24
Экстренную эвакуацию из 20 деревень объявили в Тюменской области

Сейчас читают

Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом
Журова объяснила разницу подходов МОК к делам Валиевой и пловцов из Китая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок