Польша приостановила учения НАТО после гибели пятого военного
Варшава намерена пересмотреть некоторые условия обучения.
Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz
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Министерство обороны Польши приостановило все военные учения в стране после гибели уже пятого за последний месяц военнослужащего. Соответствующий документ размещен на сайте правительства страны.
«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», — говорится в коммюнике оборонного ведомства Польши.
Власти решили пересмотреть процедуры и условия безопасности, применимые во время обучения солдат после очередного инцидента, приведшего к гибели солдата в Татрах — при сходе лавины погиб 30-летний спецназовец.
Всего два дня назад из-за подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве погибли двое саперов. А тремя неделями ранее на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина переехал двух военных.
Учения, которые на Западе позиционируют как «крупнейшие после холодной войны», призваны продемонстрировать «силу коллективной обороны НАТО перед лицом потенциальной российской агрессии против альянса».
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, может ли Польша отправить военных на Украину.
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