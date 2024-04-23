ВС России эвакуировали подбитый танк Leopard 2А5 с линии фронта в тыл

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Предполагается, что он пополнит коллекцию трофеев в подмосковном парке «Патриот».

ВС России эвакуировали подбитый танк Leopard 2А5 с линии фронта в тыл

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Немецкий танк Leopard 2A5, подбитый на авдеевском направлении, благополучно доставили в ремонтный бокс, где с ним уже работают российские механики. С передовой его вывозили в два этапа.

Сначала специалисты оценили все риски и провели тщательную подготовку — часто ВСУ минируют оставленную технику. А уже на втором этапе 65-тонный танк эвакуировала специальная машина.

«Значительных повреждений не было, военные ВСУ просто брошен был танк. Замена гусеничной ленты, отдельных элементов электропроводки позволит за короткий период восстановить танк», — говорит командир ремонтного взвода с позывным «Перо».

Leopard 2A5 — одна из последних моделей немецких танков. Подбить ее нашим военным удалось еще в октябре прошлого года.

Причем на поле боя «грозная» машина продержалась всего два дня. Предполагается, что танк пополнит коллекцию трофеев в подмосковном парке «Патриот».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

ВС России эвакуировали подбитый танк Leopard 2А5 с линии фронта в тыл

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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Тема:
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