Британия планирует выделить Украине самый большой в истории страны пакет помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства королевства.

Так, отмечается, что 23 апреля премьер-министр Риши Сунак объявит об этом во время визита в Польшу. Предполагается, что в очередном пакете будут боеприпасы (примерно 1600 единиц), около 400 автомобилей, 160 транспортных средств «Хаски» и 78 машин повышенной проходимости, а также четыре миллиона патронов.

Общая стоимость пакета составит около 500 миллионов фунтов стерлингов. ВСУ передадут 60 катеров и дополнительные высокоточные ракеты дальнего действия Storm Shadow.

Королевство, как подчеркивается, «всегда будет играть свою роль в европейской безопасности», защищать национальные интересы и поддерживать своих союзников по НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.