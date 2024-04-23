В Софии возобновили демонтаж памятника Красной армии
Работы начались еще в прошлом году, по решению суда они временно приостанавливались.
Фото: Броварник Игорь / ТАСС
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Власти болгарской Софии возобновили демонтаж памятника советской Красной армии. Об этом сообщило местное агентство БТА.
Монумент начали демонтировать в декабре прошлого года. Процесс начался по решению главы администрации Софийской области Веры Тодевой.
Она заявляла об аварийном состоянии памятника. Тогда с постамента успели снять все скульптуры, но уже через неделю суд, по ходатайству партии «Возрождение», вынес решение о приостановке работ.
Однако это обжаловал Высший административный суд и разрешил продолжить демонтаж. В результате с постамента сняли плиты с надписями.
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