В Раду внесли проект о переименовании 300 топонимов «из-за связи с Россией»

Более 300 названий населенных пунктов на Украине хотят изменить «из-за связи с Россией». Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на проект постановления Верховной рады.

Украинские депутаты рассмотрели 340 предложений от органов местного самоуправления, военных администраций, Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

В итоге Незалежная желает переименовать 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Названия этих населенных пунктов якобы отсылают к Российской империи, СССР, лицам из России или не отвечают требованиям украинского языка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаила Булгакова и Иосифа Бродского признали на Украине символами «имперской политики». На основании этого географические объекты, названия, памятники и памятные знаки, посвященные им, противоречат украинскому закону о «деколонизации топонимии», так как «связаны с пропагандой русской культуры и российских ценностей».