Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Были ли вообще соблюдены юридические основания для заморозки российских средств?

Швейцария разблокировала свыше 300 миллионов долларов активов России

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Швейцария разблокировала российские активы на сумму свыше 318 миллионов долларов. Такие данные указываются в документе, обнародованном на сайте Государственного секретариата экономики страны.

«Активы на сумму 140 миллионов швейцарских франков (около 153 миллиона долларов. — Прим. ред.), которые ранее были заблокированы в качестве меры предосторожности, были разблокированы», — говорится в документе.

Согласно расследованию Швейцарии, юридические основания для заморозки активов России соблюдены не были.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о последствиях изъятия замороженных активов России. По ее словам, в Европе все понимают, даже осознают возможный жесткий ответ от российской стороны. Однако США продолжают настаивать на своем, практически уничтожая «союзников».

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