Перебор? Алана Мамаева решила убрать «грустный пупок»

Это одно из немногих нетронутых хирургами мест на теле модели.

Бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева Алана все никак не может дойти до идеала. Вроде все тело уже перекроила, а руки чешутся. На этот раз модели не понравился ее пупок.

«В лице нитей у меня нет, но я планирую поставить нити в живот. Расскажу вам секрет: хочу убрать грустный пупок», — призналась в своем блоге Мамаева.

Эта операция подразумевает собой установление специальных мезонитей в один из слоев кожи. Такие нити способны визуально подтянуть ткани и устранить провисание.

Алана не только поклонница пластических операций, а еще и создательница YouTube-канала, посвященного пластике и эстетической медицине. Сама 34-летняя женщина уже четыре раза меняла форму носа, увеличила грудь, подтянула ноги, сделала липосакцию, вставила импланты в ягодицы. В общем, попробовала почти все, но так и не удовлетворилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Мамаев хочет отсудить десять миллионов рублей у бывшей жены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.