Перебор? Алана Мамаева решила убрать «грустный пупок»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 34 0

Алана Мамаева решилась сделать пластику пупка

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / alana_mamaeva; 5-tv.ru

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Это одно из немногих нетронутых хирургами мест на теле модели.

Бывшая жена известного футболиста Павла Мамаева Алана все никак не может дойти до идеала. Вроде все тело уже перекроила, а руки чешутся. На этот раз модели не понравился ее пупок.

«В лице нитей у меня нет, но я планирую поставить нити в живот. Расскажу вам секрет: хочу убрать грустный пупок», — призналась в своем блоге Мамаева.

Эта операция подразумевает собой установление специальных мезонитей в один из слоев кожи. Такие нити способны визуально подтянуть ткани и устранить провисание.

Алана не только поклонница пластических операций, а еще и создательница YouTube-канала, посвященного пластике и эстетической медицине. Сама 34-летняя женщина уже четыре раза меняла форму носа, увеличила грудь, подтянула ноги, сделала липосакцию, вставила импланты в ягодицы. В общем, попробовала почти все, но так и не удовлетворилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Мамаев хочет отсудить десять миллионов рублей у бывшей жены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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