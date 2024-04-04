«Неосновательно обогатилась»: Мамаев хочет отсудить 10 миллионов рублей у бывшей жены

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Мамаев хочет отсудить 10 миллионов рублей у бывшей жены

«Неосновательно обогатилась»: Мамаев хочет отсудить 10 миллионов рублей у бывшей жены

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Спустя три года после развода Алане Мамаевой пришла досудебная претензия. Чем кончится история?

Бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева — Алана — рассказала, что ей пришла досудебная претензия от спортсмена спустя три года после развода.

Бывший супруг планирует отсудить у нее более десяти миллионов рублей за неосновательное обогащение во время брака, сообщила Алана в своем блоге.

«Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась, и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать. Он требует с меня десять миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», — рассказала она.

Женщина назвала данную ситуацию «дном» и пожаловалась, что ей намеренно хотят испортить жизнь. Алана не понимает, почему спустя несколько лет после развода бывший муж не может оставить ее в покое.

Алана и Павел были поженились в 2013 году В марте 2021-го супруга заявила об измене футболиста и разводе. У пары был брачный договор, который Алана пыталась оспорить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мамаева сравнила Боню после пластики с пришельцем из «Людей в черном».

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