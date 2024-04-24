«Меня застали врасплох»: Денис Клявер рассказал об ударе в спину

Действия его коллеги стали большой неожиданностью для артиста.

Певец Денис Клявер признался, что во время популярного телешоу на одном из федеральных телеканалов его подставил коллега и приглашенный член жюри Кирилл Туриченко в одном из выпусков программы. Об этом артист рассказал в беседе со StarHit.ru.

Клявер признался, что в день съемок проекта они случайно встретились с Туриченко на репетиционной базе. Увидев Дениса, Кирилл сразу же спросил, не едет ли он сегодня на шоу. Клявер настолько не ожидал этой встречи, что стал слишком наигранно и подозрительно отвечать солисту «Иванушек International».

«Меня вообще сложно застать врасплох, но в этот раз что-то пошло не так, я начал жутко наигранно отвечать», — признался исполнитель.

После этой встречи Туриченко сразу узнал его на сцене, хотя Денис Клявер всеми силами старался обмануть всех. Другие члены жюри даже поверили в то, что перед ними не он, а другой исполнитель — Жан Милимеров.

Более того, даже собственная мать не узнала в костюме щенка своего сына. Но Туриченко настоял на своем и «спалил» коллегу.

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